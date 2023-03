Bilety dostępne na: https://szczecin.bodyworlds.pl/

BODY WORLDS & The Cycle of Life – To imponująca, edukacyjna wystawa przedstawiająca etapy cyklu życia człowieka. Zwiedzający będą mieli możliwość poznania zmian zachodzących w ludzkim ciele – od poczęcia, poprzez okres niemowlęcy, dzieciństwo, dojrzałość, aż po jesień życia. Wystawa zaprezentuje autentyczne ludzkie ciała i fascynujące instalacje multimedialne, pozwoli odkryć tajemnice i skomplikowane zagadki ludzkiego organizmu. Wszystkie eksponaty, które znajdą się na wystawie, a będzie ich ponad 160 są prawdziwe. Ciała pochodzą od dawców, którzy za życia zgodzili się je przekazać na rzecz Instytutu Plastynacji w Heidelbergu. W instytucie tym prowadzony jest specjalny program dawców ciał na potrzeby plastynacji.

Co takiego jest w BODY WORLDS, co urzeka i odbija się echem tak wielu milionów ludzi z różnych kultur i religii, w różnym wieku i wykonujących różne zawody? Kurator dr. Angelina Whalley, która jest odpowiedzialna za treść, projekt oraz koncepcyjne planowanie wystawy stwierdza iż, kluczem do sukcesu BODY WORLDS jest to, że wystawa głęboko zmienia nasze spojrzenie na nas samych: „Zwiedzający patrząc na inne ludzkie ciało odkrywają własne w zupełnie nowy sposób. Ekspozycja przedstawia ciało nie tylko jako podstawę naszej fizycznej egzystencji, ale także jako zwierciadło naszego własnego stylu życia. Cokolwiek robimy lub czego nie robimy, to co jemy, jak i czy ćwiczymy - wszystko ma na nas fizyczny wpływ, zarówno pozytywny, jak i negatywny”. Ekspozycja przywodzi na myśl te skojarzenia i przedstawia wyjątkowość ludzkiego życia. Wiedza zdobyta na wystawie wyostrza poczucie własnej bezbronności oraz wartości własnego zdrowia jednocześnie ucząc jak lepiej dbać o siebie.

i Autor: materiały prasowe Wystawa BODY WORLDS od 31 marca zagości w Szczecinie!

Wystawa kładzie ogromny nacisk na edukację, przez co zachęca uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i uczelni wyższych do przeniesienia wiedzy podręcznikowej w praktyczną naukę anatomii i czerpanie wiedzy „z pierwszej ręki”. Wartość edukacyjna projektu została bardzo wysoko oceniona przez wiele instytucji naukowych z całego świata zdobywając ogromną popularność na każdym kontynencie. Metoda plastynacji oraz stworzenie wystawy BODY WORLDS sprawiły, że wiedza dotycząca anatomii, kiedyś przeznaczona wyłącznie dla lekarzy i personelu medycznego, teraz stała się dostępna dla każdego z nas.

i Autor: materiały prasowe Wystawa BODY WORLDS od 31 marca zagości w Szczecinie!

Bezprecedensowy sukces BODY WORLDS opiera się na przełomowym procesie plastynacji dr. Gunthera von Hagensa - metodzie konserwacji tkanki anatomicznej wynalezionej przez lekarza i anatoma w 1977 r. na Uniwersytecie w Heidelbergu. Dopracowanie tej technologii zajęło mu wiele lat. Pierwotnie plastynacja miała służyć wyłącznie środowisku naukowemu oraz zaawansowanej edukacji. Jednak kiedy dr von Hagens po raz pierwszy zaprezentował swoje plastynaty publiczności w Narodowym Muzeum Nauki w Tokio, w 1995 r., nie mógł przewidzieć medialnego szumu oraz rewolucji którą wywołał jego wynalazek: „Nie doceniłem jak duży będzie to sukces” – powiedział dr von Hagens. Od tego czasu dr von Hagens poświęca swój czas edukując społeczeństwo w tematyce ludzkiego ciała. Za swoją pracę otrzymał wiele wyróżnień od renomowanych instytucji, w tym nagrodę za całokształt pracy naukowej - za znaczący wkład w publiczne zrozumienie nauki od stowarzyszenia ASTC (Association of Science and Technology Centres), które zrzesza ponad 650 instytucji naukowych.

i Autor: materiały prasowe Wystawa BODY WORLDS od 31 marca zagości w Szczecinie!

BODY WORLDS zasługuje na uwagę. Towarzyszy laikowi z dziedziny medycyny i anatomii, pomagając odkrywać ludzkie ciało, pokazując i tłumacząc prostym językiem życiowe mechanizmy. Najbardziej zaskakujące jest porównanie zdrowych i chorych narządów. Widząc serce w książce, telewizji czy na modelu to jedno, ale patrząc na prawdziwe plastyczne serce, zdając sobie sprawę z tego co mamy w sobie i nieustannej pracy naszego wewnętrznego układu, pozostaje nam tyko podziw i szacunek dla naszego ciała. Wystawa jest wspaniałym hymnem o szacunku do ciała. L’Osservatore Romano, wydawnictwo katolickie, przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie

Wystawa jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich ciekawych ludzkiego ciała – bez względu na wiek. Mam tutaj na myśli zarówno dzieci w wieku szkolnym, licealistów, jak i studentów, a także osoby dojrzałe. Każdy znajdzie coś dla siebie – edukację, czy refleksję nad kondycją naszego zdrowia. Colleen Schultz, Kierownik Oświaty z Children’s Health Education.

BODY WORLDS w niesamowicie interesujący sposób przedstawia tajemniczość naszego ciała. Na jednym poziomie widzimy zawiłość ludzkiego ciała a na innym poziomie przyglądamy się komuś, kto myślał i oddychał. Ta wystawa to ciekawe i niezapomniane doświadczenie, obok którego nie można przejść obojętnie. Polecam w szczególności osobom, które interesują się ludzką naturą oraz chciałyby dowiedzieć się o sobie czegoś więcej. Dr Carlyle Chan, Profersor Psychiatrii w Medical College of Wisconsin

i Autor: materiały prasowe Wystawa BODY WORLDS od 31 marca zagości w Szczecinie!

Dr Gunther von Hagens jako anatom, wynalazca, nauczyciel oraz orędownik zdrowia stworzył estetyczne plastynaty całego organizmu. Dzięki nim mamy możliwość wnikliwego zapoznania się z fantastyczną tematyką ciała. Poprzez plastynację, ciało po śmierci człowieka może zostać przekształcone w niesamowity anatomiczny wzorzec, dając możliwość widzom zobaczenia ludzkiego ciała, jakiego nigdy przedtem nie widzieli.

i Autor: materiały prasowe Wystawa BODY WORLDS od 31 marca zagości w Szczecinie!

Ogólnoświatowy sukces BODY WORLDS potwierdza również uznanie gwiazd światowego formatu. Do grona zachwyconych widzów należą m.in.: Demi Moore, Andre Agassi, Tina Turner, Jean-Paul Gaultier, Gary Oldman, Steffi Graf, Dustin Hoffman, Tony Hawk czy Nicole Kidman. To między innymi na wystawie BODY WORLDS rozgrywa się jedna z kluczowych akcji filmu o przygodach brytyjskiego agenta służb specjalnych Jamesa Bonda - Casino Royale!

Wystawa, która sprawi, że inaczej zaczniesz postrzegać swoje ciało! Zobacz, poznaj, przeżyj!

Data: 31.03.2023 r. – 02.07.2023 r.

Wystawa dostępna tylko 3 miesiące!

Miejsce: HANZA TOWER, Piętro 2

Szczecin, Aleja Wyzwolenia 46

Ceny biletów: Bilety już od 35 zł, szczegóły na: https://szczecin.bodyworlds.pl/

i Autor: materiały prasowe Wystawa BODY WORLDS od 31 marca zagości w Szczecinie!

Artykuł Sponsorowany