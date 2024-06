i Autor: Shutterstock(2) Wypadek polskiego żołnierza. Wojsko wydało komunikat

Trafił do szpitala

W poniedziałek doszło do wypadku z udziałem polskiego żołnierza. W czasie szkolenia w Zegrzu Pomorskim doszło do wypadku, w którym ranny został żołnierz 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. Trafił do szpitala, ale na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.