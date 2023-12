Wolin. Wiadukt zawalił się wiadukt na S3. Zahaczyło o niego śmigło wiatraka

W czwartek, 28 grudnia, przewożący śmigło wiatraka samochód ciężarowy zahaczył o wiadukt na trasie S3 w pobliżu Wolina, co prawdopodobnie doprowadziło do zawalenia się całej konstrukcji. Wszystko działo się ok. godz. 1 w nocy, ale policjanci nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia, prowadząc swoje czynności w kierunku wykroczenia drogowego. Część zawalonego, nowo wybudowanego wiaduktu spadła na ciężarówkę, ale jej kierowcy nic się nie stało. Mężczyzna został również przebadany na obecność alkoholu we krwi i okazało się, że był trzeźwy. Droga S3 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana.

- Utrudnienia potrwają jeszcze przez wiele godzin, do ok. 22, dlatego wprowadziliśmy objazdy - informuje st. sierż. Katarzyna Jasion, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. - Kierowcy jadący zarówno w kierunku Międzyzdrojów, jak i poruszający się w kierunku przeciwnym są kierowani na Unin i Międzywodzie.