Dzięki inicjatywie "ZUW kocha zwierzęta", można wybrać się do urzędu w towarzystwie swojego pupila, np. po to, żeby odebrać paszport. Urząd opublikował w mediach społecznościowych krótki film, w którym wojewoda zachodniopomorski zachęca do odwiedzania gmachu przy Wałach Chrobrego wraz z psami. W trwającym kilkadziesiąt sekund nagraniu towarzyszy mu pies Kluska.

- Pamiętajcie, jeżeli nie możecie zostawić psa w domu, zabierzcie go ze sobą do urzędu wojewódzkiego - mówi wojewoda Adam Rudawski. - U nas w urzędzie można odebrać paszporty razem ze swoimi pupilami.

Wojewoda przypomina, by pamiętać o odpowiednim wyposażeniu czworonoga.

- Pamiętajcie, weźcie smycz, tak żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie - dodaje Adam Rudawski.

