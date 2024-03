Tych rzeczy nie rób w niedzielę! Kościół tego nie pochwala, poważne konsekwencje

Wypadek na placu Rodła w Szczecinie. Nowe informacje, co z poszkodowanymi?

"W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych". Tak brzmi pierwsze z pięciu przykazań kościelnych. "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił" - to z kolei trzecie przykazanie Dekalogu.

Tyle przykazania i nakazy, a praktyka swoje. Pomimo wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, wielu z nas tego dnia pracuje. Czy w takim przypadku popełniamy grzech? To zależy. Kościelne przykazania mówią o pracach "niekoniecznych". Ponadto grzech ciężki popełniamy, gdy działamy świadomie i dobrowolnie. Dyżur w pracy zarobkowej, np. w szpitalu czy na policji, a nawet w sklepie takim grzechem nie jest. Chodzi przede wszystkim o pracę i zajęcie, które równie dobrze moglibyśmy zrobić w sobotę lub poniedziałek. To samo tyczy się np. prac domowych. Gruntowne sprzątanie domu czy mieszkania jest grzechem, jeśli np. poprzedniego dnia odpoczywaliśmy. Nie ma też mowy o grzechu, jeśli w niedzielę przygotujemy obiad, posprzątamy o nim lub podlejemy kwiaty.

Dyskusyjną kwestią są też zakupy w niedzielę. Mamy zakaz handlu w ten dzień, jednak nie dotyczy on wszystkich sklepów. - Jeśli jesteśmy klientami, to z punktu widzenia katolicyzmu, "niekonieczne" zakupy powinniśmy robić w inne dni tygodnia. Jeśli natomiast jesteśmy właścicielami lub pracownikami sklepu, nie powinniśmy wtedy otwierać naszej placówki i pracować w niej - czytamy w artykule "Wirtualnej Polski". Np. zakup niezbędnych nam leków w niedzielę nie jest grzechem. Jednak robienie zakupów dla przyjemności, np. kupowanie ubrań, przy jednoczesnym zignorowaniu uczestnictwa we mszy świętej, jest już grzechem, z którego należy się wyspowiadać.

