Tragiczny wypadek w Międzyzdrojach. Jest areszt dla podejrzanego 35-latka!

To brał 35-latek, zanim zabił rodzinę w wypadku w Międzyzdrojach?! Do prokuratury trafił w bieliźnie

Tragedia w Międzyzdrojach. Jest decyzja o areszcie dla 35-latka!

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku w Międzyzdrojach – poinformował we wtorek (26 grudnia) PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie, Michał Tomala. Sprawca usłyszał w poniedziałek zarzut spowodowania wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających oraz zarzut kierowania pod ich wpływem. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego. - Nie ustosunkował się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień - mówił w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Piotr Wieczorkiewicz. Teraz mężczyźnie grozi od 5 do 20 lat więzienia.

Naćpany 35-latek wjechał w pieszych i uciekł. Zabił 44-latkę, 43-latka i 7-letnie dziecko

Do wypadku, w którym zginęło troje pieszych, w tym dziecko, doszło w sobotę, 22 grudnia, ok. godz. 18:00 przy ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach. Samochód osobowy wjechał tam w czteroosobową grupę pieszych, którą kompletnie staranował. Kierowca zbiegł z miejsca wypadku. Na szczęście około godz. 20:00 był już w rękach policji. Na miejscu wypadku zginęli 7-letni chłopczyk oraz 43-letnia kobieta i 44-letni mężczyzna. To członkowie tej samej rodziny. Mężczyzna i chłopczyk byli reanimowani, ale nie udało się ich uratować. Ranna 12-latka została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Szczecinie. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale z powodu obrażeń nóg pozostaje w szpitalu na obserwacji.

