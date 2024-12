Mikołaje na rowerach przejechały ulicami miasta. To już szczecińska tradycja

W latach 2017-2018 wyremontowana została nitka wjazdowa Trasy Zamkowej do centrum Szczecina, teraz nadszedł czas na kolejny etap, obejmujący jezdnię w kierunku Prawobrzeża. Zakres prac będzie dość duży. Jak informuje Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji "zadanie obejmować będzie remont obiektów inżynieryjnych: estakad, mostów oraz łącznicy, zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w Szczecinie, czyli Trasy Zamkowej, wraz z dojazdami do obiektów". Inwestycja obejmuje też przebudowę oświetlenia ulicznego i wymianę barier ochronnych.

Remont ma potrwać 24 miesiące. Dobra wiadomość jest taka, że na czas prac droga nie zostanie zamknięta. Trasa Zamkowa będzie remontowana etapami i utrzymane zostaną dwa z trzech, a miejscami czterech pasów ruchu.

Do przetargu ogłoszonego kilka miesięcy temu zgłosiło się siedem firm. Najdroższa oferta opiewała na prawie 113 mln zł. Najmniej, chociaż więcej niż zakładał to budżet, za swoje usługi, czyli 84,8 mln zł zaoferowała NIWA Szczecin Sp. z o.o. I to właśnie ta firma będzie wykonawcą inwestycji. 30 mln zł będzie pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dwukilometrowa Trasa Zamkowa była budowana od końca lat 70. XX w. W 1987 r. oddano do użytku nitkę wjazdową, dopiero 9 lat później, w 1996 r. pierwsze samochody przejechały nitką wyjazdową.

