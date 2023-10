Nie trafi do adresata

Ostatni weekend przed dniem Wszystkich Świętych to dobra okazja do porządków na grobach. Na Cmentarzu Centralnym panuje wzmożony ruch. Szczecinianie przychodzą, by posprzątać groby z opadających liści, a także postawić kwiaty, stroiki i znicze. Duży ruch panuje w kwiaciarniach, pojawiły się już pierwsze tymczasowe stoiska z chryzantemami.

Przedświąteczne porządki to także okazja do spaceru w pięknym otoczeniu przyrody. Cmentarz Centralny w Szczecinie to nie tylko miejsce spoczynku tych, którzy odeszli, ale również wielki park z setkami gatunków drzew i krzewów, które można podziwiać, przechadzając się szerokimi zadrzewionymi alejami.

Tradycyjnie, największy ruch będzie tutaj panował 1 listopada, gdy szczeciński cmentarz odwiedzą tysiące osób.

Przypomnijmy, Cmentarz Centralny w Szczecinie jest największą w Polsce i trzecią co do wielkości nekropolią w Europie. Większe są tylko cmentarze w Hamburgu i Wiedniu.