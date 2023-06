Szaleńczy pościg ulicami Szczecina. W samochodzie była ciężarna kobieta

15 miejsc w Szczecinie, do których warto wybrać się z dziećmi. Maluchy będą nimi zachwycone!

Do zdarzenia doszło na szczecińskim Niebuszewie. Kierujący wynajętą toyotą yaris nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe wydawane przez policjantów do zatrzymania pojazdu i zaczął uciekać, chcąc zgubić mundurowych i naruszając po drodze szereg przepisów ruchu drogowego. Został zatrzymany dopiero po kilkumetrowym pościgu.

Jak się okazało, 29-letni szczecinianin miał powody, by unikać spotkania z funkcjonariuszami. Okazało się bowiem, że ma dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Autem podróżował z dwiema kobietami. Jedna z nich była w siódmym miesiącu ciąży. Skrajnie niebezpieczne zachowanie ze strony mężczyzny mogło źle skończyć się dla zdrowia przyszłej mamy jak i drugiej pasażerki

Podczas interwencji wyszło na jaw, że to nie wszystkie przewinienia 29-latka. Podczas dalszych czynności i sprawdzenia wypożyczonego przez niego samochodu mundurowi odkryli, że wynajął on pojazd na dane swojego kolegi, nie informując go o tym.

Mężczyzna został zatrzymany i niebawem usłyszy zarzuty za wszystkie przestępstwa, które popełnił.

