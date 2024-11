Superksiężyc w listopadzie 2024. Co ma wspólnego z bobrami i dlaczego jest tak wyjątkowy?

Spis treści

Kiedy przypada pełnia Księżyca w listopadzie 2024?

Pełnię Księżyca będzie można podziwiać już w najbliższy piątek, 15 listopada. Tarcza naturalnego satelity Ziemi zrobi się idealnie okrągła o godzinie 22:29 czasu polskiego. To jednak nie wszystko. Księżyc będzie znajdował się blisko naszej planety, co sprawi, że będzie wydawał się większy niż zwykle. Takie zjawisko nazywane jest Superksiężycem.

Pełnia Księżyca Bobrów - skąd pochodzi nazwa?

Listopadowa pełnia określana jest mianem pełni Księżyca Bobrów. Skąd się to wzięło? Mianowicie nazwy pełni Księżyca wywodzą się m.in. z kultury rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej i odwołują się do danej pory roku. Pełnia Księżyca Bobrów to nazwa, która wiąże się z czasem, w którym mieszkańcy Ameryki Północnej zastawiali wnyki na bobry, zanim rzeki zamarzały podczas pierwszych mrozów. Nie jest to jednak jedyna nazwa listopadowej pełni. Inne określenia to Pełnia Szronowa lub Mroźny Księżyc, co ma związek z pogodą panującą o tej porze roku.

Ostatni Superksiężyc

Pełnia Księżyca w listopadzie będzie nie tylko ostatnim Superksiężycem w tym roku, ale również na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy. Na kolejne takie zjawisko przyjdzie nam poczekać aż do października 2025 roku, gdy Księżyc znów zbliży się do Ziemi.

Jak obserwować Superksiężyc w listopadzie 2024?

Pełnię Księżyca można podziwiać bez wychodzenia z domu. Nie jest do tego wymagany specjalistyczny sprzęt, chociaż przydatna może się okazać nawet zwykła lornetka. Efekt jest jednak zdecydowanie ciekawszy, gdy wybierzemy się za miasto, z dala od źródeł sztucznego światła - tam, gdzie nie występuje tzw. "zanieczyszczenie światłem". W tym przypadku warto zadbać o ciepłą odzież. Listopadowe noce są już bardzo chłodne.

Ważnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem w tym przypadku jest również pogoda. I nie chodzi tutaj o temperaturę, lecz zachmurzenie. Niebo powinno być bezchmurne, co jesienią może okazać się dość niepewne. Warto więc śledzić lokalne prognozy pogody.

