i Autor: Facebook / OSP Barzkowice, gk Strażacy zbierają złom. Chcą zarobić na potrzebny sprzęt do ratowania ludzi

Apel do mieszkańców

Strażacy z Barzkowic zbierają złom. Mają w tym bardzo ważny cel!

SES 9:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Strażacy ochotnicy z Barzkowic (woj. zachodniopomorskie) zaapelowali do mieszkańców, by przekazywali im zalegające na podwórkach, w piwnicach i garażach niepotrzebne metalowe przedmioty. Skąd wziął się ten dość oryginalny pomysł, by strażacy zajmowali się zbieraniem złomu? Okazuje się, że tej niecodziennej akcji przyświeca bardzo ważny cel.