O co chodzi?

W Szczecinie przez minutę zawyje syrena. Co się dzieje? Jak się zachować?

Grupa Speed postrachem piratów drogowych

Jedna jednostka grupy Speed potrafi wystawić ponad 7 tysięcy mandatów rocznie i zebrać tym samym ogromne "żniwo", walcząc z kierowcami "z ciężką nogą". Niech to będzie przestroga dla piratów drogowych, jeśli nie przemawia do nich troska o bezpieczeństwo swoje i innych.

Najlepszą metodą "walki" z grupą Speed jest po prostu przestrzeganie przepisów. Warto jednak wiedzieć, po czym można poznać funkcjonariuszy ze specjalnej jednostki. Z roku na rok rozpoznanie grupy Speed "w terenie" staje się to coraz trudniejsze, ponieważ w policji odchodzi się od standaryzacji w kupowaniu samochodów służbowych. Kiedyś z powodu "wierności" jednej marce samochodów, rozpoznanie grupy Speed na trasie było łatwiejsze. Jak więc teraz zlokalizować policjantów tej grupy wśród tłumu samochodów na drodze?

Czym jeżdżą policjanci z grupy Speed?

BMW to ulubiona marka policjantów z grupy Speed. Nie jest to jednak jedyna marka, obecna w policyjnych garażach. W sumie radiowozów dla grupy SPEED w całej Polsce jest kilkadziesiąt, ale tylko niektóre są oznakowane. Czym jeszcze jeżdżą policjanci z tej grupy? Kilka aut poniżej:

Skoda Superb,

Kia Stinger,

Cupra Formentor,

Cupra Leony,

Renault Megane RS,

BMW 330i

Po czym poznać grupę Speed na drodze?

Podpowiedzią w temacie rozpoznania aut marki grupy Speed niech będzie wskazówka moto.pl, dotycząca aut z oficjalnym oznakowaniem. – Najłatwiej jest w przypadku aut posiadających oficjalne znakowania. Te powstają w zgodzie ze standardem - srebrne nadwozie, niebieskie pasy na bokach i masce – czytamy na moto.pl. Znaki charakterystyczne mają też nieoznakowane radiowozy. Kierowcy powinni zwrócić uwagę na wyraźnie widoczny ekran za tylną szybą. Podczas jazdy jest gaszony, ale to na nim pojawia się napis "Stój, policja".

Co jeszcze? Uwagę powinna zwrócić kamera zamontowana nad deską rozdzielczą za przednią szybą i czasami niebieskie światła błyskowe zamontowane w grillu. Ponadto za kierownicą nieoznakowanych pojazdów zawsze siedzi umundurowany policjant. W przeciwnym razie nie mogliby zatrzymać pojazdu do kontroli poza terenem zabudowanym. Często policyjna czapka w aucie grupy Speed leży na górnej części konsoli. Kierowca chcący uniknąć kary od grupy Speed powinien też przyjrzeć się, gdy auto "przylepia" się do tyłu auta poprzedzającego. Zachowanie równej odległości przez cały czas pomiaru jest konieczne z uwagi na skuteczność działania policyjnej aparatury.

QUIZ. Sprawdź, ile pamiętasz z egzaminu na prawo jazdy. Nie zdobyć 9/10 to obciach! Pytanie 1 z 10 Światła mijania to inaczej światła: Białe Krótkie Obie odpowiedzi są poprawne Dalej