Ruszył, stanął dęba i wylądował na asfalcie. Wszystko się nagrało. Policja nie miała litości dla motocyklisty

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-09 8:01

Niebezpieczny popis motocyklisty zakończył się spektakularnym upadkiem i utratą prawa jazdy. Całe zajście na skrzyżowaniu ulic Gontyny, Sczanieckiej i Emilii Plater w Szczecinie zarejestrowała kamera monitoringu.

Upadek na środku skrzyżowania

Podczas ruszania spod sygnalizacji świetlnej jeden z motocyklistów stracił panowanie nad maszyną. Na nagraniu widać, jak motocykl gwałtownie szarpie, po czym przewraca się na jezdnię. Chwila brawury wystarczyła, by zakończyć przejażdżkę w wyjątkowo nieprzyjemny sposób.

Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie, którzy akurat patrolowali okolicę i zauważyli przewrócony motocykl oraz uczestników zdarzenia.

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Policja zareagowała natychmiast. Motocyklista stracił prawo jazdy

Jak informuje szczecińska policja, kierującemu zatrzymano prawo jazdy. Mundurowi podkreślają, że dalsze czynności w sprawie już trwają, a nagranie z monitoringu, na którym widać całą sytuację, będzie jednym z kluczowych dowodów.

Policjanci przypominają również o obowiązujących od 30 marca 2026 roku przepisach, które zakazują m.in. celowego wprowadzania pojazdu w poślizg czy doprowadzania do utraty przyczepności choćby jednego koła.

Nowe przepisy i stare problemy

Zmiany w prawie miały ograniczyć drogowe popisy i niebezpieczne manewry, które często kończą się tragicznie. Policja podkreśla, że nawet krótka chwila ryzyka może doprowadzić do wypadku — a droga publiczna nie jest miejscem na testowanie umiejętności czy fantazji.

Apel do kierowców

Szczecińscy funkcjonariusze przypominają:

  • Każdy manewr wymaga pełnej kontroli — brak panowania nad pojazdem to prosta droga do tragedii.
  • Ryzyko nie popłaca — nawet sekunda brawury może skończyć się utratą zdrowia lub uprawnień.
  • Droga publiczna to nie tor wyścigowy — obowiązuje na niej bezpieczeństwo, nie widowisko.
Niebezpieczny popis motocyklisty
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