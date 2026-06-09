Ruszył, stanął dęba i wylądował na asfalcie. Wszystko się nagrało. Policja nie miała litości dla motocyklisty

Upadek na środku skrzyżowania

Podczas ruszania spod sygnalizacji świetlnej jeden z motocyklistów stracił panowanie nad maszyną. Na nagraniu widać, jak motocykl gwałtownie szarpie, po czym przewraca się na jezdnię. Chwila brawury wystarczyła, by zakończyć przejażdżkę w wyjątkowo nieprzyjemny sposób.

Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie, którzy akurat patrolowali okolicę i zauważyli przewrócony motocykl oraz uczestników zdarzenia.

Policja zareagowała natychmiast. Motocyklista stracił prawo jazdy

Jak informuje szczecińska policja, kierującemu zatrzymano prawo jazdy. Mundurowi podkreślają, że dalsze czynności w sprawie już trwają, a nagranie z monitoringu, na którym widać całą sytuację, będzie jednym z kluczowych dowodów.

Policjanci przypominają również o obowiązujących od 30 marca 2026 roku przepisach, które zakazują m.in. celowego wprowadzania pojazdu w poślizg czy doprowadzania do utraty przyczepności choćby jednego koła.

Nowe przepisy i stare problemy

Zmiany w prawie miały ograniczyć drogowe popisy i niebezpieczne manewry, które często kończą się tragicznie. Policja podkreśla, że nawet krótka chwila ryzyka może doprowadzić do wypadku — a droga publiczna nie jest miejscem na testowanie umiejętności czy fantazji.

Apel do kierowców

Szczecińscy funkcjonariusze przypominają:

Każdy manewr wymaga pełnej kontroli — brak panowania nad pojazdem to prosta droga do tragedii.

Ryzyko nie popłaca — nawet sekunda brawury może skończyć się utratą zdrowia lub uprawnień.

Droga publiczna to nie tor wyścigowy — obowiązuje na niej bezpieczeństwo, nie widowisko.

7

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie