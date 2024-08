Bolid Formuły 1 w Szczecinie

Szczecinianie mogą z bliska zobaczyć jeden z najszybszych i najwydajniejszych pojazdów na świecie. To Bolid Visa Cash App RB z silnikiem Hondy, model AT03, pomalowany w tegoroczne barwy, którym kierowcy ścigali się w 2022 roku. Ma prawie 6 metrów długości i 2 metry szerokości. Waży 620 kilogramów. Pojazd został wyeksponowany w specjalnej szklanej gablocie, przy stacji Orlen na ul. Struga.

Bolid Formuły 1 przyjechał do Szczecina w ramach trasy promocyjnej po Polsce, na której znalazło się jedenaście miast. Można było go już oglądać w Poznaniu i Zielonej Górze, a w najbliższych dniach pojawi się m.in. we Wrocławiu, Lublinie i Piotrkowie Trybunalskim. 7 września będzie można podziwiać go w Warszawie, podczas pikniku charytatywnego w ogrodach Zamku Królewskiego, gdzie będą zbierane środki na leczenie córki zawodnika Orlen Teamu Bartłomieja Marszałka.

Pojazd budzi ogromne zainteresowanie. Z zaciekawieniem przyglądają mu klienci stacji paliw, którzy przyjechali zatankować swoje auta. Niektórzy przyjechali tutaj specjalnie z drugiego końca Szczecina, by z bliska zobaczyć okazałą maszynę. Wiele osób robi sobie pamiątkowe zdjęcia na jego tle.

Bolid Formuły 1 można podziwiać w Szczecinie od wtorku, 20 sierpnia. Osoby, które chcą go zobaczyć z bliska, muszą się pospieszyć. Czwartek, 22 sierpnia jest ostatnim dniem wizyty w stolicy Pomorza Zachodniego. Następnym przystankiem na trasie będzie Mielno. Bolid pojawi się na stacji paliw przy ul. Lechitów, gdzie będzie można go oglądać od najbliższej soboty (24.08) do wtorku (27.08).