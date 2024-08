Co się stało?

Jechała z nogami na desce rozdzielczej auta. Pożałuje tego do końca życia

Ścieki do rzeki. Raport NIK: Ina truta przez lata, urzędnicy winni

QUIZ. Sobotnia ortografia. Sylaby, głoski i litery. Na pewno umiesz je poprawnie policzyć? Pytanie 1 z 10 Wyraz CIASTKA ma: 2 sylaby, 6 liter, 7 głosek 3 sylaby, 6 liter, 7 głosek 2 sylaby, 6 liter, 6 głosek Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.