QUIZ. Sobotni test z ortografii. To słowo napiszesz z "SZ", czy "RZ"? Na pewno taki banał?

Gotowi na wyzwanie ortograficzne? W każdą sobotę zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w naszym quizie! Dziś skupimy się na literach "sz" i "rz". Czy jesteś pewien, że bezbłędnie odróżnisz, gdzie postawić które z nich? Nawet pozornie proste słowa mogą kryć pułapki, więc przygotuj się na małą gimnastykę umysłu! Sprawdź, czy język polski nie ma przed Tobą żadnych tajemnic.

i Autor: Roman Samborskyi/ Shutterstock