Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Sobotni test z ortografii. To słowo napiszesz z "SZ", czy "RZ"? Na pewno taki banał?
2026-01-17 5:00
Gotowi na wyzwanie ortograficzne? W każdą sobotę zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w naszym quizie! Dziś skupimy się na literach "sz" i "rz". Czy jesteś pewien, że bezbłędnie odróżnisz, gdzie postawić które z nich? Nawet pozornie proste słowa mogą kryć pułapki, więc przygotuj się na małą gimnastykę umysłu! Sprawdź, czy język polski nie ma przed Tobą żadnych tajemnic.