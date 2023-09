i Autor: Canva

nie jest lekko!

QUIZ. Matematykę masz w małym palcu? Chętnie to sprawdzimy!

Uważasz, że twierdzenie jakoby matematyka była "królową nauk" była prawdziwa? Nigdy w czasie edukacji nie miałeś problemu z tym przedmiotem? Z miejsca mógłbyś podejść do matury z matematyki? Jeśli odpowiedziałeś na którekolwiek z tych pytań twierdząco, to zachęcamy do zmierzenia się z tym testem matematycznym. Uprzedzamy - nie jest łatwo!