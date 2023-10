Zapraszamy Was do wzięcia udziału w wyjątkowym quizie. Tym razem, to nie my przygotowaliśmy dla Was pytania. Ten quiz składa się z pytań, które do quizów zostały przygotowane przez pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. To pytania przygotowane przez ekspertów, które znajdziecie na www.gov.pl. Wybraliśmy dla Was 12 pytań. Sprawdźcie, czy będziecie potrafili odpowiedzieć na wszystkie pytania. Łatwo nie będzie.

QUIZ. Jesteś kierowcą? Sprawdź się w tym teście! Pytania przygotowali specjaliści od transportu Pytanie 1 z 12 Prawo jazdy podlega zatrzymaniu na okres 3 miesięcy w przypadku, gdy kierowca pojazdu wyposażonego w tachograf wykonywał przewóz drogowy podlegający stosowaniu tego urządzenia: Nie rejestrując wbrew obowiązkowi swojej aktywności, prędkości pojazdu lub przebytej drogi Z odłączonym tachografem Obie odpowiedzi są poprawne Dalej

