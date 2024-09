QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwa na literę N. Nawet wielkim umysłom będzie trudno o 10/10!

QUIZ z geografii. Państwa na literę N. Sprawdź się!

Jak co tydzień przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem dotyczyć będzie państw na literę N. Kraje na "n" znajdziemy na kilku kontynentach. Zapytamy o te najpopularniejsze, jak np. Niemcy czy Norwegia, ale również o mniej znane państwa. Sprawdzimy Waszą wiedzę o stolicach, położeniu, sąsiadach i innych ciekawostkach. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

W PRL-u była dumą Warszawy. Kultowa restauracja popada w coraz większą ruinę! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.