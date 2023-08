Popularna plaża zniknęła. Morze zabrało wszystko. Przerażający obraz

Ustronie Morskie (woj. zachodniopomorskie) to cel wielu wczasowiczów. Obecnie jednak niespecjalnie zachęca, a wszystko przez burzliwą pogodę. Wymowne nagranie pojawiło się na profilu "Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info" na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter). Widać na nim, jak popularna plaża przegrała walkę ze wzburzonym morzem. Jeżeli ktoś myślał o wypoczynku w tamtym miejscu, to ten filmik może go skutecznie zniechęcić. Dalszy ciąg artykułu pod wideo.

Pogoda "zabrała" popularną plażę. Prognozy nadal słabe

Ustronie Morskie przekonały się o sile żywiołu, a najbliższe godziny wcale nie wyglądają dużo lepiej. W prognozach IMGW na wtorek (8 sierpnia 2023 r.) widać kolejne wichury i grzmoty. W związku z tym morze nie będzie spokojne.

- Prognozowana suma opadów podczas burz nad morzem i na południu kraju do 10 mm. Wiatr na Pomorzu silny do 45 km/h, nad morzem silny i bardzo silny do 65 km/h, w porywach na ogół do 60 km/h, na Pomorzu do 80 km/h, a nad morzem do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h, po południu powoli słabnący, południowo-zachodni i zachodni - wyliczają synoptycy IMGW.

Jeżeli planujecie wybrać się na urlop w wyżej wskazywane rejony, to warto poczekać przynajmniej do środy (9 sierpnia 2023 r.), ponieważ właśnie wtedy synoptycy widzą realne szanse na poprawę pogody. Najprzyjemniej wygląda sama końcówka tygodnia, łącznie z weekendem. - Sobota i niedziela powinny być najcieplejszymi dniami w rozpoczynającym się tygodniu. Na ogół będzie pogodnie, choć okresami pojawi się więcej chmur i spaść może słaby, przelotny deszcz - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ewentualnych zagrożeniach, związanych z pogodą będziemy rzecz jasna informować w naszym serwisie.

