Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód zakończyła śledztwo w sprawie organizowania migrantom nielegalne przekroczenie granicy polsko-niemieckiej. Do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie VII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Policach trafiły dwa akty oskarżenia przeciwko trzem cudzoziemcom, którzy z nielegalnego procederu uczynili źródło dochodu. Za świadczone "usługi" pobierali niemałe pieniądze.

- W skierowanych do sądu aktach oskarżenia prokurator oskarżył Irynę K., Sergejsa K.-P. i Marinę P. o to, że w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej w różnych kwotach, od 1000 euro do 3000 euro, organizowali cudzoziemcom, między innymi obywatelom Somalii, nielegalne przekroczenie granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Federalnej Niemiec, poprzez przewożenie ich z różnych części Polski samochodami do miejscowości położonych w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, a następnie wskazywania im kierunku marszu - tłumaczy prok. Łukasz Błogowski z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Całą trójka przyznała się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i złożyli obszerne wyjaśnienia. Marina P. złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze na uzgodnione z prokuratorem warunki skazania, który został załączony do skierowanego przeciwko niej aktu oskarżenia.

Iryna K. i Sergejs K.-P. trafili do aresztu. Wobec Mariny P. nie jest stosowany obecnie żaden środek zapobiegawczy. Jak dodaje prok. Łukasz Błogowski, oskarżeni nie byli dotychczas karani sądownie na terytorium państw Unii Europejskiej.

Wkrótce wszyscy odpowiedzą za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Za zarzucone oskarżonym organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granic RP (art. 264 § 3 kk) grozi im od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

