Ogromne zainteresowanie budową nowego mostu na Odrze. Miasto szuka pieniędzy

Rekord pytań, rekordowe zainteresowanie

Takiego oblężenia przetargu nie spodziewał się nikt. Ponad 750 pytań od firm z Polski i zagranicy to liczba, która – jak mówią urzędnicy – „mówi sama za siebie”.

– To wyjątkowo duży ruch w postępowaniu. Tak intensywne zainteresowanie potwierdza zarówno skalę projektu, jak i jego złożoność techniczną – podkreśla Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Miasto przesunęło termin składania ofert na 8 lipca, ale zapewnia, że otwarcie i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi jeszcze w tym roku.

Most o znaczeniu wojskowym. UE i NATO dają zielone światło

To nie jest zwykła przeprawa. Most Kłodny został zakwalifikowany jako infrastruktura dual‑use – cywilna i wojskowa. Ma umożliwić przejazd ciężkiego sprzętu wojskowego klasy MLC150 bezpośrednio do A6, z pominięciem przepraw o zbyt małej nośności.

Projekt został pozytywnie oceniony przez:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Sztab Wojskowy UE

Agencję CINEA

Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północ‑Wschód NATO

– Ten fundament instytucjonalny jest kluczowy. Bezpośrednio wpływa na dostępność zewnętrznych źródeł finansowania – dodaje Zieliński.

Most trafił na listę projektów TEN‑T, co otwiera drogę do środków z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.

Jak będzie wyglądał Most Kłodny?

To jedna z najbardziej charakterystycznych wizualnie budowli w centrum Szczecina. Projekt zakłada:

most podwieszany o długości 182 m,

charakterystyczny pylon od strony Bulwaru Gdyńskiego,

ruch samochodowy i tramwajowy,

pochylne place po obu stronach rzeki dla pieszych, rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami.

Most połączy rejon Trasy Zamkowej z Łasztownią stając się - zdaniem urzędników - nową wizytówką miasta.

Wielka przebudowa okolicy

Inwestycja to nie tylko most. Przebudowane zostaną m.in.:

ul. Jana z Kolna

Nabrzeże Wieleckie

Wyszyńskiego

Panieńska

Duczyńskiego

Lazurowa

Wendy

Zbożowa

Powstanie też nowy przebieg ul. Władysława IV z torowiskiem tramwajowym, a cała okolica zyska nową infrastrukturę sieciową. Na nowo zostanie zagospodarowana również zieleń.

Kiedy powstanie most?

Miasto zakłada, że wykonawca będzie miał 36 miesięcy od podpisania umowy na realizację inwestycji. Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć jeszcze w tym roku, pierwsze prace mogą ruszyć w 2027.

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