Ksiądz zaszalał na studniówce! To nagranie to prawdziwy hit. Internauci zachwyceni

Nowogard. Ksiądz zaszalał na studniówce! To nagranie to prawdziwy hit

Trwa sezon na studniówki. Maturzystom zostało już niewiele czasu do matury, to ostatni moment na imprezowanie. W internecie jest głośno o studniówce II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. Wszystko to za sprawą księdza, który do utworu "Bo ja tańczyć chcę" grupy Long&Junior dał popis tańca stylu breakdance! Ksiądz wyszedł na środek sali w sutannie, wokół w kółku ustawili się uczniowie.

Popis księdza na studniówce. Internauci zachwyceni

Wszystkim opadły szczęki. Brawom i okrzykom zachwytu nie było końca. W opisie filmu czytamy: "Ksiądz też człowiek. Wielki SZACUN za odwagę, formę, i super kontakt z młodzieżą !!! Studniówka 2023".

Internauci są zachwyceni: "Rewelacja"; "Wygląda jak Neo z Matrixa"; "Wow!!! Co tu się działo, dziewczyny zaczną do kościoła chodzić na naukę tańca. Super"; "Przy takim księdzu jest szansa że młodzież wróci do kościoła. Brawo" - to tylko niektóre z nich.