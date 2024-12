Jest przepiękny

Niesłychana metamorfoza! Pałac w Kwasowie znowu zachwyca. To dzięki mieszkańcom [ZDJĘCIA]

Pałac w Kwasowie w województwie zachodniopomorskim przez wiele lat straszył swoim wyglądem, ale teraz przeszedł niesamowitą przemianę. Co ciekawe, obiekt pełni nie tylko rolę zabytku, ale i budynku mieszkalnego dla kilkunastu rodzin. To m.in. dzięki nim pałac udało się odrestaurować. Założyli oni Stowarzyszenie Pałacowe i zebrali wkład własny potrzebny do otrzymania dotacji z Unii.