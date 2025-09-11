Niemcy lgną do Szczecina. Wspominają czasy gdy miasto należało do nich

Niemiecki portal t-online.de zachęca berlińczyków do odwiedzania Szczecina, miasta o bogatej historii i współczesnych atrakcjach.

Miasto, które do 1945 roku należało do Niemiec, dziś przyciąga turystów zabytkami, nowoczesną architekturą i kulinarnymi specjałami.

Odkryj, co sprawia, że Szczecin stał się ulubionym kierunkiem Niemców i dlaczego tak chętnie wracają nad Odrę!

Polska drugim domem dla Niemców. Odwiedzają nas non stop!

Za naszą zachodnią granicą znajdują się Niemcy, czyli kraj, który w historii Polski postrzegany jest różnie przez społeczeństwo. Z jednej strony kojarzy się z trudnymi doświadczeniami wojennymi, z drugiej z bliskim sąsiedztwem, współpracą i podróżami bez granic. Mimo wszystko trzeba przyznać, iż dziś Polacy i Niemcy chętnie odwiedzają swoje miasta, a Szczecin stał się jednym z ulubionych kierunków berlińczyków. Popularny portal t-online.de zachęca do wycieczek nad Odrę, przypominając jednak już na wstępie, że do 1945 roku miasto należało do Niemiec. Czy ten fakt może być przyczyną tak częstego odwiedzania Szczecina przez część Niemców? Bardzo prawdopodobne, lecz wielu z nich po prostu lubi odpoczywać w naszym kraju i czuje się tu jak w domu.

Niemcy odkrywaj uroki Szczecina

Tak jak wspominaliśmy, jeden z najpopularniejszych portali internetowych w Niemczech, a mianowicie t-online.de, zachęca swoich czytelników do odwiedzenia stolicy Pomorza Zachodniego. Autorzy tekstu podkreślają, że miasto jest świetnym pomysłem na jednodniową wycieczkę z Berlina i zachwyca zarówno zabytkami, jak i kuchnią.

Redakcja zwraca uwagę również na wyjątkowy charakter Szczecina, który łączy historyczną zabudowę z nowoczesną architekturą. Wśród miejsc wartych zobaczenia dziennikarze wymieniają Bramę Berlińską, Bramę Królewską i okolice Muzeum Narodowego nad Odrą. Nie zabrakło też wzmianki o Filharmonii Szczecińskiej, czyli nowoczesnym symbolu miasta, którego charakterystyczne, białe dachy robią wrażenie zarówno za dnia, jak i nocą, gdy są efektownie podświetlone.

Wizyta w Szczecinie to również kulinarna uczta. Pierogi są wszechobecne w mieście i dostępne są w wersji mięsnej, wegetariańskiej lub wegańskiej. Zazwyczaj są serwowane w małych barach z przekąskami, zwanych pierogarniami - czytamy na portalu t-online.de. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Niemcy zachwyceni Szczecinem. Nie mogą wyjść z podziwu

Dlaczego Niemcy tak chętnie odwiedzają Szczecin?

Szczecin od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród berlińczyków. Fakt, że miasto znajduje się zaledwie dwie godziny od Berlina, z pewnością zachęca tamtejszych turystów do krótkich wypadów. Dodatkowo wielu Niemców uwielbia naszą kuchnię i nie wyobraża sobie nie skosztować klasycznych polskich pierogów chociaż raz w miesiącu. Widać więc, że jako kraj mamy naprawdę wiele do zaoferowania i przyciągamy mnóstwo odwiedzających.