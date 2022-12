i Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Nie pomogła folia i monitoring. Jaskinia hazardu w centrum Trzebiatowa zlikwidowana

Szyby były zaklejone czarną folią. Kamery na zewnątrz miały służyć do rozpoznawania "zaufanych" osób. To jednak okazało się mało wystarczające, by ukryć nielegalną jaskinię hazardu przed służbami. Punkt w centrum Trzebiatowa (woj. zachodniopomorskie) został zlikwidowany.