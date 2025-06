Praca sezonowa na polu przez lata była dla wielu osób prostym sposobem na szybki zarobek - często traktowana jako tymczasowe zajęcie, które pozwalało dorobić do domowego budżetu lub zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. W ostatnim czasie jednak zainteresowanie taką pracą wyraźnie spada - coraz więcej osób unika ciężkiej, fizycznej pracy na świeżym powietrzu, nawet jeśli oferowane stawki bywają całkiem atrakcyjne. Mimo to na tych, którzy są gotowi poświęcić się sezonowym obowiązkom, czekają naprawdę dobre wynagrodzenia.

Nawet 16 tys. zł brutto za pracę na polu. Oferta, której trudno się oprzeć

Jak podaje portal Fakt.pl, w Niemczech trwa gorączkowe poszukiwanie pracowników sezonowych do pracy przy zbiorach truskawek. Pracodawcy kuszą atrakcyjnymi warunkami, bowiem oferują wynagrodzenie sięgające nawet 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a także dodatkowe bonusy za efektywną pracę. W ogłoszeniach pojawiają się informacje o ciepłych posiłkach dostarczanych na miejsce pracy, bezpłatnym praniu odzieży roboczej oraz dostępie do Wi-Fi.

Praca na polu: ile można zarobić przy zbiorach owoców?

Co ciekawe, zarobki zależą przede wszystkim od wydajności - pracownicy otrzymują stawkę akordową za kilogram zebranych owoców, która w przypadku truskawek wynosi około 3,20 zł. Osoby zajmujące się pieleniem grządek mogą liczyć na stawkę nawet 55 zł za godzinę. Mimo tak korzystnych warunków, Polacy coraz rzadziej decydują się na wyjazd do pracy na zachód, co sprawia, że plantacje borykają się z poważnym problemem niedoboru siły roboczej. Dlaczego jednak tak to wygląda?

Okazuje się, że coraz mniej osób wybiera tę pracę ze względu na jej fizyczny charakter oraz długie godziny, często przekraczające 12 godzin dziennie. Do tego dochodzą koszty zakwaterowania i wyżywienia, które znacznie obniżają realne zarobki. Wiele osób zniechęca także brak stabilności zatrudnienia i perspektyw rozwoju - w efekcie nawet atrakcyjne wynagrodzenie nie przekonuje już tak łatwo do podjęcia sezonowej pracy na polu.

