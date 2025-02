Wiele wskazuje na to, że Świnoujście grać będzie w europejskiej ekstraklasie jako miasto, które będzie jednym z najsilniejszych portów i jedną z najważniejszych turystycznych destynacji w Europie. Ta hybryda nie jest łatwa do osiągnięcia, ale jest możliwa jeżeli rząd będzie blisko współpracować z samorządem [...] tworzymy właśnie jeden z elementów sprawiających, że województwo zachodniopomorskie rośnie. Jeżeli chcemy rozwijać porty, otwierać się na transport intermodalny, na przeładunek kontenerów to terminal jest szansą na rozwój, której nie można ignorować - mówiła Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, cytuje portal wiadomosci.radiozet.pl.