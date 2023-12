Makabra w Kołobrzegu! Zwłoki w kanale, akcja policji

Tajemnicza makabra w Kołobrzegu! W Kanale Drzewnym znaleziono zwłoki

Makabryczne odkrycie w Kołobrzegu w województwie zachodniopomorskim. Jak poinformowała dziś po południu Polska Agencja Prasowa, powołując się na policję, w jednym z kanałów w mieście zostały znalezione ludzkie szczątki. Chodzi o tak zwany Kanał Drzewny przy Marinie Solnej w Kołobrzegu. Co ujawnia policja zachodniopomorska w sprawie ciała odkrytego w Kanale Drzewnym? Na razie sprawa jest bardzo tajemnicza i funkcjonariusze nie mówią wiele o zwłokach. „Zwłoki z Kanału Drzewnego wydobyli nurkowie zadysponowani przez kołobrzeską policję” – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej policji w Kołobrzegu sierż. szt. Karolina Seemann.

Jak dodała policjantka, trwa ustalanie tożsamości osoby, której ciało zostało znalezione w Kanale Drzewnym w Kołobrzegu. Póki co nie wiadomo nawet, czy ofiara była kobietą, czy mężczyzną, nie wiadomo również, czy mamy do czynienia z utonięciem, czy może z zabójstwem. Na miejscu pracują policja i prokuratura. Kanał Drzewny to odnoga rzeki Parsęty w Kołobrzegu. Zaczyna się w rejonie wsi Budzistowo, już na terenie Kołobrzegu, jest równoległy do ulicy 6 Dywizji Piechoty.

