"Kultowy" program TVP

Stworzony przez Michała Fajbusiewicza "Magazyn Kryminalny 997" przez wiele lat był emitowany na antenie Telewizji Polskiej i w konwencji sfabularyzowanego reportażu, przedstawiał Polakom przebieg najgłośniejszych i najtrudniejszych przestępstw popełnionych na terenie kraju. Widzowie śledzili perypetie złoczyńców, ich współpracowników i rodzin, losy ofiar oraz postępowania organów ścigania. Realistyczna sceneria wydarzeń podkreślała autentyzm historii, a obecnie jest encyklopedią wiedzy o tamtej Polsce: jej ulicach, autach, hotelach, sklepach, ubiorach, wnętrzach, codziennych jak i charakterystycznych dla minionych czasów zwyczajach. Ważną częścią magazynu "997" był głos zgromadzonych w studio ekspertów. Jego nieodłącznym elementem była również charakterystyczna czołówka.

Od magazynu kryminalnego do niezwykłej kolekcji

Michał Fajbusiewicz to nie tylko dziennikarz, scenarzysta i realizator filmowy, ale też kolekcjoner maszyn do pisania. Swoje hobby rozpoczął od urządzenia marki Mercedes. Z biegiem lat kolekcja rozrosła się do ponad 200 maszyn i wielu innych przedmiotów związanych ze 100-letnimi dziejami maszyn do pisania na świecie.

Na wystawie w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie znajdą się 43 najciekawsze urządzenia. Zwiedzający oprócz maszyny do pisania zobaczą kilkadziesiąt innych przedmiotów, wybranych z ponad 300, które przekazał muzeum Michał Fajbusiewicz. Za każdym obiektem kryje się historia techniki, wynalazczości, konkurencji i przemian społecznych.

Maszyna dla... Barbie!

Niektóre z eksponatów opowiadają dzieje autentycznych postaci, a inne przypominają o perypetiach bohaterów filmowych. Wystawa przybliża zasady działania, rozwój i wygląd maszyn do pisania - nieocenionych ogniw pomiędzy ręcznym pismem a współczesną klawiaturą komputerową. Jedynie na wernisażu będzie można dodatkowo zobaczyć dwie niezwykłe maszyny: Rheinmetall (która jest uzupełnieniem kolekcji stoewerianów) i maszynę dla Barbie.

Obok dużego wachlarza prezentowanych eksponatów na wystawie znajdują się też współcześnie zapomniane urządzenia np. maszyny: indeksowe, głowicowe, do pisania pismem Braille’a oraz maszyna do stenotypii, czy urządzenie do wypisywania czeków. Wśród oryginalnych urządzeń nie zabraknie maszyny do nauki pisania, maszyn walizkowych, czy składanych. Najmłodszych z pewnością najbardziej zainteresują maszyny zabawkowe, które także znalazły swoje miejsce kolekcji Michała Fajbusiewicza. Bogactwo pomysłów konstruktorów i projektantów można prześledzić porównując jak bardzo różnią się od siebie maszyny z końca XIX wieku i urządzenia z lat 70. XX wieku.

Otwarcie wystawy #maszyneriaFajbusiewicza odbędzie się w najbliższą sobotę, 23 września o godz. 16:00. Towarzyszyć mu będzie spotkanie z kolekcjonerem, podczas którego będzie można otrzymać autograf Michała Fajbusiewicza, na specjalnie do tego celu przygotowanych przez muzeum kartach pamiątkowych. Podczas wydarzenia odbędą się wybory Miss Maszynerii, czyli najładniejszego i najbardziej atrakcyjnego z eksponowanych urządzeń.

Wystawa Maszyneria Fajbusiewicza

