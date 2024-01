Kula ognia nad Polską! "Asteroida na kursie kolizyjnym z Ziemią"

Szok! Kula ognia nad Niemcami i Polską. To była asteroida na kursie kolizyjnym z Ziemią. Naukowcy ogłaszają, co się stało

Wielki rozbłysk w środku nocy nad Europą! Na widok czegoś takiego można w zrozumiały sposób mocno się wystraszyć. Tymczasem kula ognia była ostatniej nocy z 20 na 21 stycznia widziana również nad zachodnią Polską. Co się stało o godzinie 1:32 w środku nocy? Na szczęście nie było to nic niewytłumaczalnego ani niebezpiecznego. To tylko asteroida 2024 BX1, która choć była na kursie kolizyjnym z Ziemią, to spokojnie spłonęła w atmosferze nad Niemcami. Karol Wójcicki, fan astronomii tworzący stronę "Z głową w gwiazdach" pisze, że ciało niebieskie zostało odkryte dosłownie w ostatniej chwili. "Została odkryta mała planetoida Sar2736 o średnicy ok. 1 metra, która była NA KURSIE KOLIZYJNYM z Ziemią!" - pisze Wójcicki.

"Można śmiało założyć, że bolid dało się dostrzec z przeważającego obszaru zachodniej Polski"

"Obiekt obserwowano nie tylko w okolicach niemieckiej stolicy, gdzie był widoczny najlepiej, ale mamy też obserwacje z czeskich stacji bolidowych np. w Pilznie. Można więc śmiało założyć, że bolid dało się dostrzec z przeważającego obszaru zachodniej Polski" - dodaje. Tymczasem w internecie pojawiło się mnóstwo filmów i zdjęć asteroidy 2024 BX1. Jak informują źródła, mała asteroida nazwana 2024 BX1 (tymczasowe oznaczenie Sar2736) uderzyła w atmosferę ziemską w pobliżu Berlina w Niemczech. Asteroidę tę odkryto około 3 godziny przed uderzeniem, co czyni ją ósmą asteroidą odkrytą przed uderzeniem w Ziemię. 2024 BX1 została odkryta około 150 minut przed uderzeniem przez astronoma Krisztiána Sárneczky’ego na Węgrzech.

