Krwawa bójka w Szczecinku, 19-latkowi grozi dożywocie. Nowe doniesienia

2025-11-19 18:15

Są nowe informacje na temat krwawej bójki, do której doszło w nocy 8 listopada w centrum Szczecinka. Brało w niej udział aż dwudziestu młodych mężczyzn. W wyniku bijatyki zginął 23-latek ugodzony nożem. Zatrzymano siedmiu mężczyzn, a potem na policję zgłosił się 19-latek, który ugodził nożem ofiarę. Teraz sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla nastolatka. Grozi mu dożywocie.

Jest areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo 23-letniego mężczyzny podczas brutalnej bójki w Szczecinku

Sąd Rejonowy w Szczecinku zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 19-letniego Kacpra K., podejrzanego o udział w bójce z użyciem noża i zabójstwo 23-letniego Łukasza R. Śledczy nie mieli wątpliwości, że wobec 19-latka konieczne jest zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego. We wtorek usłyszał zarzuty „udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia”, jednak prokuratura szybko doprecyzowała, że chodzi o działanie z zamiarem zabójstwa. Jak ustalono, podczas nocnego starcia Kacper K. ugodził nożem w okolice podbrzusza 23-letniego mężczyznę, powodując jego śmierć. Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia. Przyznał się do udziału w bójce i do użycia noża, ale nie przyznał się do zabójstwa. To dziewiąta osoba zatrzymana i tymczasowo aresztowana w związku z wydarzeniami z 8 listopada. Kacper K. przez ponad tydzień ukrywał się przed policją.

Po bójce rannych zostało trzech mężczyzn. Życia jednego z nich nie udało się uratować

17 listopada pojawił się w komendzie w obecności adwokata i został zatrzymany. Wcześniej zatrzymano siedmiu młodych mężczyzn, którym postawiono zarzuty czynnego udziału w bójce. 11 listopada sąd aresztował ich na trzy miesiące. Wśród nich nie było jeszcze 19-latka ani innego uczestnika bójki. Ten ósmy podejrzany został zatrzymany po kilkudziesięciu godzinach z pałką przy sobie i również trafił do aresztu. Do starcia doszło w centrum Szczecinka, w nocy z 7 na 8 listopada. Według śledczych w bójce brało udział około 20 osób. Trzech mężczyzn trafiło do szpitala - dwóch wyszło po opatrzeniu ran, trzeciego, 23-letniego mieszkańca miasta, nie udało się uratować.

