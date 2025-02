Polacy boją się go jak ognia, Niemcy robią to od lat. Nowy obowiązek już wkrótce także u nas

Parking w Galerii Kaskada jest ogromny. To tysiąc miejsc postojowych na trzech poziomach. Zazwyczaj ze znalezieniem wolnego miejsca nie było tu większych problemów, zwłaszcza na najwyższym poziomie. Od samego początku można było parkować tutaj za darmo przez pierwszą godzinę, co było bardzo wygodne dla zmotoryzowanych klientów, którzy przyjeżdżali do Kaskady na "szybkie" zakupy.

Z tego rozwiązania korzystali również ci, którzy niekoniecznie robili zakupy w galerii handlowej. To ścisłe centrum miasta, gdzie znalezienie wolnego miejsca postojowego na ulicy niemal graniczy z cudem. Poza tym wszędzie obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania. Wielu mieszkańców, którzy mieli coś ważnego do załatwienia w okolicy, korzystało więc z możliwości zaparkowania za darmo i bez tracenia czasu na poszukiwanie miejsca parkingowego.

Teraz już takiej możliwości nie będzie. Według nowego cennika, za pierwszą godzinę postoju trzeba już zapłacić 2 złote. Za drugą - 3 złote, za trzecią i każdą następną rozpoczętą godzinę - 4 złote.

Chociaż pierwsza godzina postoju jest płatna, parkowanie w Galerii Kaskada wciąż pozostaje tańsze niż w SPP, gdzie za pierwszą godzinę w czerwonej strefie trzeba zapłacić 3,60 zł, a w strefie żółtej - 2,80.

Dlaczego Galeria Kaskada wprowadziła opłaty za pierwszą godzinę postoju? Jak tłumaczy w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim" dyrektor Norbert Fijałkowski, przyczyny wprowadzenia zmian w cenniku wynikają z rosnących kosztów utrzymania parkingu, a także w trosce o klientów, którym osoby korzystające z innych miejsc niż galeria zajmowały miejsca parkingowe. Jak również podkreśla dyrektor Kaskady, cennik nie zmieniał się od 14 lat, czyli od momentu otwarcia galerii.

Czy na podobny ruch zdecyduje się również konkurencyjna galeria handlowa, czyli Galaxy? Na razie cennik pozostaje tam bez zmian.

