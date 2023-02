i Autor: Straż Miejska w Szczecinie Kłęby czarnego dymu unosiły się nad Podjuchami. W pewnej chwili zrobiło się niebezpiecznie

Palił śmieci w ogrodzie

W sobotnie popołudnie służby zostały zaalarmowane kłębami czarnego dymu unoszącymi się nad Podjuchami w sąsiedztwie Puszczy Bukowej. Okazało się, że to efekt nie do końca legalnego robienia porządków w przydomowym ogródku i spalania śmieci w ognisku. W pewnym momencie sytuacja zrobiła się dość niebezpieczna. Interweniowali strażacy, dzięki którym nie doszło do nieszczęścia i strażnicy miejscy, którzy ukarali truciciela.