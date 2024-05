i Autor: Alfredo Guri / CC0 / pexels.com, gk Kierowca szkolnego autobusu zasłabł podczas jazdy

O włos od tragedii

Kierowca szkolnego autobusu zasłabł podczas jazdy. Dzieci przeżyły chwile grozy

Niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Kierowca autobusu przewożącego dzieci niespodziewanie zasłabł podczas jazdy. W pojeździe podróżowało ponad 20 uczniów i dwie nauczycielki, które w porę zareagowały i nie dopuściły do nieszczęścia.