Kiedy jest pierwszy dzień wiosny? Tę datę w kalendarzu zakreśl na czerwono

Wiosna jest jedną z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakterystyczne dla wiosny są umiarkowane temperatury powietrza, wyższe niż podczas zimy, z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowana ilość opadu atmosferycznego. Kiedy zaczyna się wiosna 2024? Poniżej podajemy datę i wyjaśniamy, czym różni się wiosna kalendarzowa od astronomicznej.

Kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna?

To zależy, o jaką wiosnę nam chodzi. Najbardziej powszechna jest data rozpoczęcia kalendarzowej wiosny. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przypada w Polsce 21 marca. Obecnie początek wiosny nie jest świętowany tak jak kiedyś. W minionych latach częstym widokiem była grupka dzieci topiących kukłę w pobliskiej rzecze, jeziorze lub stawie. Chodzi oczywiście o zwyczaj topienia Marzanny, słowiańska bogini zimy i śmierci, a także odrodzenia. Zwyczaj ten, zakorzeniony w obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku i przywołać wiosnę. Innym zwyczajem, także mniej praktykowanym obecnie, było obchodzenie 21 marca tzw. "dnia wagarowicza", w którym to uczniowie nie przychodzili do szkoły, a lekcje - jeśli już się odbywały - miały luźniejszy charakter. Nauczyciele nie przeprowadzali sprawdzianów, kartkówek, nie sprawdzali prac domowych itp.

Kiedy jest wiosna astronomiczna, a kiedy kalendarzowa?

Terminy wiosny kalendarzowej i astronomicznej nieco różnią się od siebie, choć przypadają w podobnym okresie. Wiosna astronomiczna na półkuli północnej (w tym także w Polsce) rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej 21 marca i trwa do momentu przesilenia letniego 22 czerwca. Czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień. Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej. Co więcej, każda kolejna doba jest dłuższa od poprzedniej, noc - co za tym idzie - krótsza, aż do przesilenia letniego.

Meteorologiczna wiosna 2024 już trwa

Tak naprawdę wiosna trwa już od 1 marca. Jak to możliwe? Istnieje też tzw. wiosna meteorologiczna i jej początek przypada wraz z rozpoczęciem marca. Meteorolodzy i badacze klimatu przyjęli taką datę, aby móc porównywać do siebie okresy o tej samej długości w trakcie obliczania danych statystycznych. Wiosna meteorologiczna jest stała. Co roku zaczyna się 1 marca i kończy 31 maja.

ZOBACZ TEŻ: Idzie wiosna?! Bocian wrócił na ukochaną wieś. W Krutyni czekali na niego całą zimę [Zdjęcia]

QUIZ. Wiosenne przysłowia. Każdy zna odpowiedź na pierwsze pytanie, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jaki ptak nie czyni wiosny? pustułka kukułka jaskółka Dalej