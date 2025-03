Zajrzyj do portfela!

Dubajska czekolada podbija internet. Sprawdź ile o niej wiesz. To bardzo słodki QUIZ

Receptura czekolady dubajskiej jest owiana tajemnic. Dubajską czekoladę stworzyło ją małżeństwo. A pod koniec 2024 roku na jej punkcie oszalał cały internet. Za oryginalną dubajską czekoladę trzeba zapłacić 50 złotych i to za 93 gramy. Jednak popularność tej czekolady sprawiła, że wiele pracowni cukierniczych, małych producentów czy dużych firm zaczęło tworzyć swoje autorskie receptury na bazie składników użytych w oryginalnej tabliczce z Dubaju.

A czy ty wiesz, ile jest dubajskiej czekolady w dubajskiej czekoladzie? Przygotowaliśmy dla was słodki quiz. Sprawdźcie, czy uda się wam odpowiedzieć na wszystkie pytania. Do dzieła!

Ile jest dubajskiej czekolady w dubajskiej czekoladzie? Sprawdź, czy odpowiesz na wszystkie pytania Pytanie 1 z 8 Kto stworzył dubajską czekoladę? Sarah Hamouda i Nouel Catis Omamalin Ebraheem Al Samadi i Hamdah Kris Fade i Brianna Fade Następne pytanie

