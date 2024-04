Groźny niewybuch wywieziony z Puszczy Bukowej. Sytuacja wraca do normy

Co się dzieje na budowie?

Widziałeś takie ogłoszenie? To może być pułapka! Nie daj się nabrać

To prawdziwa plaga!

Do niebezpiecznego odkrycia doszło w lesie, w rejonie ul. Smoczej w Szczecinie Podjuchach. Była to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. W piątek, 19 kwietnia, do usuwania niewybuchu przystąpili saperzy. Akcja spowodowała liczne utrudnienia.

Dla mieszkańców okolicznych domów zarządzono zakaz przebywania na otwartej przestrzeni, zamknięto również fragment autostrady A6, a autobusy komunikacji miejskiej 85 i 904 zostały skierowane na inne trasy. Mieszkańcy Szczecina otrzymali również wiadomości SMS z alertem RCB.

Akcja podjęcia niewybuchu rozpoczęła się po godz. 9:00 i zakończyła przed godz. 11:00. Bomba została zabezpieczona i wywieziona na poligon w Drawsku Pomorskim, gdzie zostanie zdetonowana.

Wszystko przebiegło bez komplikacji. Mieszkańcy mogą już bezpiecznie wyjść ze swoich domów, ruch na autostradzie został przywrócony, a autobusy kursują już normalnie.

"Niewybuch znaleziony w Puszczy Bukowej został zabezpieczony i wywieziony na poligon w Drawsku Pomorskim. Można już bez obaw wychodzić na zewnątrz. Dziękuję wszystkim zaangażowanym służbom za sprawne przeprowadzoną akcję" - poinformował na Facebooku wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Czy dostałbyś się do wojska? Sprawdź się w naszym QUIZIE! Pytanie 1 z 9 Czy w Polsce istnieje obowiązkowy pobór do wojska? TAK NIE Dalej