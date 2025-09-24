Fałszywe banknoty trafiły do obiegu! Tak poznasz podrobione pieniądze

Fałszywe banknoty wprowadzane do obiegu na zachodnie Polski, są zatrzymania. Tak rozpoznasz fałszywkę

Dwaj nastoletni chłopcy z Lipian nie przewidzieli, że ich plan wprowadzenia do obiegu fałszywych banknotów zostanie udaremniony przez czujną ekspedientkę. Sprawa zakończyła się interwencją policji, a dalsze losy sprawców rozstrzygnie sąd rodzinny. Jak informują policjanci na swojej stronie internetowej, nieletni najpierw dokonali zakupu przy użyciu podrobionego banknotu o nominale 50 złotych. Następnie próbowali użyć kolejnego falsyfikatu w innym sklepie. Wtedy jednak czujna kasjerka zauważyła, że banknot może być podrobiony – brakowało charakterystycznych zabezpieczeń i cech oryginału. Pracownica natychmiast powiadomiła policję. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zabezpieczyli fałszywe banknoty w dwóch punktach sprzedaży i zatrzymali nieletnich sprawców. Policja prowadziła szereg czynności mających na celu ustalenie źródła falsyfikatów oraz dokładny przebieg próby wprowadzenia ich do obrotu. Ponieważ sprawcy byli nieletni, ich sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd rodzinny.

Jak odróżnić prawdziwe banknoty od porobionych? Policja wylicza kluczowe cechy

Oto poradnik zamieszczony na policyjnej stronie:

"- Część elementów może być wyczuwalna jako wypukła (elementy drukowane techniką stalorytu). Mogą to być portrety, oznaczenia nominału, oznaczenia dla osób niewidomych.- Na banknocie powinna znajdować się nitka z cyfrowym oznaczeniem nominału. - Znak wodny widoczny pod światło. - Dwustronne pasowanie obrazu – obraz staje się całością, kiedy ogląda się go pod światło i elementy z dwóch stron dają jeden pełny obraz.Światło ultrafioletowe: - Część elementów banknotu będzie świecić w świetle ultrafioletowym.

- Farba zmienna optycznie – przechylając pod różnym kątem obraz, może zmieniać kolor. - Elementy holograficzne – w zależności od kąta może zmienić się obraz i kolor niektórych elementów. Ostatnim elementem są Mikrodruki, pisane bardzo małą, niemal niewidoczną czcionką. Pamiętaj, jeśli masz podejrzenie, że banknot jest podrobiony, poinformuj Policję. Nie próbuj nim płacić".

