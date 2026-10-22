Pogoda w Szczecinie: 23-25 października

Mieszkańcy Szczecina w najbliższy weekend doświadczą pogarszającej się aury. Piątek będzie najspokojniejszym i najcieplejszym dniem, ale z każdą kolejną dobą pogoda będzie stawała się coraz bardziej wymagająca. Finał weekendu przyniesie opady deszczu, odczuwalnie silniejszy wiatr i niższe temperatury w nocy.

Piątek jeszcze bez deszczu

Weekend rozpocznie się w Szczecinie pogodą bez opadów. W piątek, 23 października, na termometrach zobaczymy najwyższe wartości w tym okresie – do około 14 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą temperatura spadnie do około 8°C. Przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, a wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s, nie wpływając znacząco na odczucie chłodu.

Sobota z pierwszymi zmianami

Sobota, 24 października, przyniesie pierwsze symptomy zmiany pogody. Dzień będzie chłodniejszy od piątku, z temperaturą maksymalną na poziomie około 11 stopni. Niebo pozostanie w pełni zachmurzone, a do tego mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Wyraźnie wzrośnie też siła wiatru, który osiągnie prędkość około 6 m/s. Noc będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą około 10°C.

Deszczowa i wietrzna niedziela

Niedziela, 25 października, zapowiada się jako najmniej przyjemny dzień weekendu w Szczecinie. To właśnie wtedy pogoda może najbardziej dać się we znaki. Przez miasto przejdą opady deszczu, a wiatr nasili się do około 7 m/s. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 10 stopni, a noc z niedzieli na poniedziałek będzie najchłodniejsza z całego weekendu – termometry wskażą wtedy około 7°C.

Weekend w Szczecinie. Jak spędzić czas przy takiej pogodzie?

Spokojna i sucha aura w piątek zachęca do spędzania czasu na zewnątrz. To dobry moment na spacer po parkowych alejkach lub wzdłuż miejskich bulwarów. W sobotę pogoda będzie bardziej kapryśna, dlatego planując aktywności, warto mieć na uwadze możliwość przelotnych opadów i silniejszy wiatr. Niedziela z deszczem to z kolei okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w jednym z miejskich muzeów czy galerii lub po prostu spędzić czas w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather