Lokalny historyk twierdzi, że Bursztynowa Komnata, zaginiony skarb II wojny światowej, może spoczywać na dnie jeziora Dołgie Małe.

Eugeniusz Piecewicz od lat bada jezioro, wskazując na zatopiony samolot transportowy i palisadę jako potencjalne miejsca ukrycia.

Wspomnienia niemieckiego robotnika przymusowego dodają intrygi, sugerując załadunek tajemniczych skrzyń na pokład samolotu.

Czy ta hipoteza zostanie potwierdzona? Odkryj szczegóły, które mogą rozwiązać jedną z największych zagadek historii.

Poszukiwania skarbów z czasów wojen od lat rozpalają wyobraźnię historyków, pasjonatów i łowców przygód. W lasach, na polach i w jeziorach wciąż można natknąć się na ślady dramatycznych wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat - porzucony sprzęt wojskowy, ukryte dokumenty czy cenne przedmioty zrabowane w czasie II wojny światowej. Najsłynniejsze zaginione skarby, takie jak Złoty Pociąg czy Bursztynowa Komnata, regularnie wracają na pierwsze strony gazet, gdy pojawia się nowy trop mogący prowadzić do ich odnalezienia. W ostatnim czasie coraz głośniej jest o słynnej Bursztynowej Komnacie, która według lokalnego historyka może spoczywać na dnie jeziora Dołgie Małe.

Bursztynowa Komnata na dnie polskiego jeziora? Historyk ma nowy trop

Eugeniusz Piecewicz to lokalny historyk, który od lat bada okolice jeziora Dołgie Małe. Jak twierdzi, w akwenie może znajdować się nie tylko zatopiona drewniana palisada, ale też niemiecki samolot transportowy, w którym mogła być ukryta zawartość Bursztynowej Komnaty.

Już od kilkudziesięciu lat tropię ślady zatopionego samolotu, czołgu oraz tej dziwnej palisady, która ciągnie się przez całe jezioro. Pięć osób mówiło mi, że widziało lufę pojazdu wystającą nad powierzchnię. Niestety, przez lata czołg zapadł się w grubą warstwę mułu - opowiadał historyk w rozmowie z portalem Fakt.pl.

Piecewicz powołuje się także na wspomnienia niemieckiego robotnika przymusowego, który rzekomo widział tajemnicze skrzynie ładowane na pokład samolotu. Co znajdowało się w środku - złoto, dzieła sztuki, a może elementy legendarnej komnaty z Carskiego Sioła? Na razie są to tylko hipotezy, ale historyk zwrócił się już do Ministerstwa Obrony Narodowej o pomoc w przeprowadzeniu badań dna jeziora.

Bursztynowa Komnata: największa zagadka wojny

Bursztynowa Komnata powstała na początku XVIII wieku na zamówienie króla Prus Fryderyka I. Ściany pokryte były misternie wykonanymi płytami bursztynu, złoceniami i lustrami, co czyniło je jednym z najbardziej niezwykłych dzieł sztuki baroku. W 1716 roku komnata została podarowana carowi Piotrowi I i przeniesiona do pałacu w Carskim Siole pod Petersburgiem, gdzie przez ponad 200 lat zachwycała odwiedzających i była symbolem potęgi Rosji.

Podczas II wojny światowej została zrabowana przez Niemców i przewieziona do Królewca. Do 1944 roku była eksponowana w tamtejszym muzeum, a następnie zdemontowana i ukryta. Poszukiwania Bursztynowej Komnaty trwają do dziś i regularnie pojawiają się nowe tropy.

Rekonstrukcja Bursztynowe Komnaty w Rosji

Co ciekawe, w Pałacu Katarzyny w Carskim Siole w 2003 roku powstała wierna rekonstrukcja Bursztynowej Komnaty, zrealizowana na podstawie zachowanych zdjęć, rysunków i opisów. Dzięki niej dziś turyści mogą zobaczyć, jak wyglądało to arcydzieło sztuki, choć tajemnica oryginału wciąż pobudza wyobraźnię poszukiwaczy skarbów i historyków na całym świecie.