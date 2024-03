Będzie trudniej dojechać na zakupy. Niemcy zamykają dwa mosty na granicy

Prace rozpoczną się w poniedziałek, 4 marca i potrwają do piątku, 8 marca. Polegać będą na wymianie profili uszczelniających pod drogowymi konstrukcjami przejściowymi na obu mostach. W tych dniach przejazd drogą B166 między Schwedt i przejściem granicznym będzie niemożliwy.

Oznacza to, że trasa z Krajnika Dolnego do oddalonego o zaledwie kilka kilometrów Schwedt znacznie się wydłuży. Wyznaczone zostały objazdy. Ruch ciężarówek jadących z Chojny zostanie przekierowany do Kołbaskowa przez DK31 i autostradę A6 po polskiej stronie, a następnie przez autostradę A11 i drogę B166. Samochodem osobowym będzie można dojechać do przejścia Osinów Dolny - Hohenwutzen, później drogami B158 i B158A do Angermünde i następnie drogą B2 do Schwedt.

Nic się natomiast nie zmieni dla mieszkańców Szczecina, którzy jadąc na zakupy do Niemiec zazwyczaj wybierają trasę przez przejście graniczne w Rosówku i następnie drogą B2 przez Gartz dojeżdżają do Schwedt.