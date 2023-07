Co za koszmar!

13-latek poparzony olejem na plaży. Rzucił się do morza, by się ratować!

Nastolatek siedział w pobliżu wózka z frytkami belgijskimi. Gdy mocnej zawiał wiatr, nagle rozgrzany olej wylał się na 13-latka. By się ratować, chłopiec rzucił się do morza. Na miejsce błyskawicznie wezwano karetkę. Dziecko zostało śmigłowcem przetransportowane do szpitala.