Policjanci ze szczecińskiej drogówki otrzymali zgłoszenie dotyczące 12-letniej dziewczynki, która uciekła mamie z jednego ze szpitali, do którego trafiła z powodu myśli samobójczych. W zgłoszeniu mama dziewczynki podała szczegółowe informacje na temat rysopisu i ubioru dziecka. Tego typu zgłoszeniom zawsze przypisywany jest najwyższy priorytet, dlatego mundurowi wiedzieli, że muszą działać błyskawicznie. Ruszyli więc na poszukiwania dziecka, będąc w stałym kontakcie z dyżurnym komisariatu w Szczecinie Dąbiu.

Z dziewczynką skontaktował się telefonicznie podkom. Jarosław Łotysz. 12-latka na początku nie chciała podać miejsca, w którym przebywał. Dyżurny pozostawał jednak z nią w stałym kontakcie, starając się nakłonić ją do powrotu lub wskazania miejsca pobytu. W końcu 12-latka przyznała się, że jest w pobliskiej szkole.

Chwilę później policjanci byli już w drodze pod wskazany adres. Dziewczynka została odnaleziona i przewieziona do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę lekarzy.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

