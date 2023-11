Kto inny już by nie żył, a on... jeździł hulanogą! 25-latek pobił rekord!

Na terenie nekropolii przez cały dzień Wszystkich Świętych odbywają się kwesty, podczas których zbierane są pieniądze m.in. na renowację zabytkowych grobów i dla hospicjum. W wielu miejscach można również spotkać artystów, którzy na różnych instrumentach grają nastrojowe melodie.

Spacerom cmentarnymi alejami z pewnością sprzyja pogoda. Poranek był chłodny, a chwilami padał też drobny deszcz. Jednak z każdą kolejną godziną robiło się coraz przyjemniej i przyszła prawdziwa polska złota jesień. Zza chmur wyszło słońce, a temperatura wzrosła do około 15 stopni.

Cmentarz Centralny w Szczecinie to największa nekropolia w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie. Większe są tylko cmentarze w Wiedniu i Hamburgu. Na szczecińskim cmentarzu pochowanych jest ponad 300 tysięcy osób. Jest to także piękny park z bogatą roślinnością i pięknymi budowlami, które nadają temu miejscu wyjątkowego charakteru.