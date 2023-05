Zwiedzaj Pomorze Zachodnie na dwóch kółkach! Przed nami druga edycja Eska Let's Bike

Eska Let's Bike

Tegoroczna edycja Eska Let's Bike odbędzie się 13 maja 2023 r., podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Przy szczecińskiej Arkonce odbędzie się rowerowy rajd dla prawdziwych miłośników jednośladów w każdym wieku i o różnym doświadczeniu w poruszaniu się na dwóch kółkach. Już od godz. 12:00 na uczestników będą czekać liczne atrakcje, m.in.:

rowerowy rajd rodzinny

strefa chillout’u Radia ESKA na starcie trasy

miasteczko Radia ESKA na mecie z DJ-em i atrakcjami

strefa gastronomiczna

strefa KIDS z dmuchańcami

atrakcyjne upominki i nagrody w konkursach

strefa Funduszy Europejskich.

- Rower stał się jednym z symboli naszego regionu. Inwestujemy w nowoczesną infrastrukturę, budujemy trasy, które prowadzą do pięknych miejsc Pomorza Zachodniego, stworzyliśmy wyjątkową rowerową aplikację. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, a przede wszystkim – chcecie pojeździć w dobrym towarzystwie? - Zapraszam na rajd 13 maja - mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się konkurs na najlepiej udekorowany rower i najciekawsze przebranie. Warto więc wykazać się kreatywnością! Chcesz wygrać nowy rower? Udekoruj swój jednoślad, weź udział w rajdzie i zgarniaj nagrody!

Więcej informacji dotyczących tegorocznej edycji Eska Let's Bike można znaleźć pod adresem letsbike.eska.pl. Wydarzenie jest współorganizowane przez Pomorze Zachodnie, dzięki unijnemu wsparciu.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to nie tylko weekend pełen atrakcji, ale także szansa, by odwiedzić miejsca na co dzień niedostępne i dowiedzieć się więcej na temat korzyści płynących z Funduszy Europejskich. To już 10. edycja tego wydarzenia. Na uczestników w całej Polsce czekać będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, m.in. koncerty, pikniki, konkursy, warsztaty i prelekcje szczecińskich naukowców, a także możliwość poznania projektów, które uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Na Pomorzu Zachodnim w wydarzeniu będzie można wziąć udział m.in. w Szczecinie, Goleniowie, Dobrej, Koszalinie, Siemczynie, Przelewicach i wielu innych miejscach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu.

Akcja DOFE jest częścią szerszej kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską. Pozwala ona bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych z pomocą dotacji unijnych.

i Autor: mat. organizatora Eska Let's Bike

i Autor: mat. organizatora Eska Let's Bike / Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Artykuł sponsorowany