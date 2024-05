i Autor: mat. organizatora ESKA RIDER SHOW

Zbliża się ESKA RIDER SHOW 4. Święto motocyklistów z mnóstwem atrakcji i licznymi nowościami

To wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarium imprez plenerowych w Drawsku Pomorskim i zyskało rozgłos sięgający daleko poza granice Pomorza Zachodniego. ESKA RIDER SHOW to prawdziwe święto motocyklistów, które przyciąga nie tylko rzesze miłośników jednośladów, ale również całe rodziny i wszystkich, którzy chcą miło spędzić czas. W sobotę, 18 maja odbędzie się już czwarta tego wydarzenia. To będzie największe otwarcie sezonu motocyklowego w regionie!

W tym roku na uczestników ESKA RIDER SHOW, podobnie jak w latach ubiegłych, czeka sporo atrakcji oraz kilka nowości. Jedną z nich jest zupełnie nowa lokalizacja imprezy. Tym razem miłośnicy jednośladów i dobrej zabawy spotkają się nie jak dotychczas w Parku Chopina, lecz przy ul. Prusa i Toruńskiej. Czego możemy spodziewać się 18 maja w Drawsku Pomorskim? Na uczestników wydarzenia czekać będą setki motocyklistów, którzy pojawią się na zlocie, a także: rozmowy z ekspertami,

największe targi motocyklowe w regionie,

koncerty (na scenie wystąpią: Muted Message oraz Ikarus Feel),

DJ Radia ESKA (Prod_Tolo),

konkursy z atrakcyjnymi gadżetami do wygrania,

strefa food truck'ów - w tym roku będzie ich aż 20,

strefa z dmuchańcami dla dzieci,

strefa chillout'u Radia ESKA Szczecin. Poza nową lokalizacją, uczestnicy mogą spodziewać się licznych nowości, które dla wielu będą bez wątpienia sporym zaskoczeniem. Są to między innymi: obecność redakcji TVN TURBO,

obecność zespołu wyścigowego Wójcik Racing Team,

symulator zejścia na kolano,

szkolenie motocyklowe

Freestyle Battle - bitwa na rymy,

Freestyle Battle - bitwa na rymy,

Strefa.Racing. Trwa już wielkie odliczanie do czwartej edycji ESKA RIDER SHOW, a przygotowania, w które zaangażowany jest kilkunastoosobowy zespół Radia ESKA, idą pełną parą.Sztab ludzi pracuje nad produkcją wydarzenia i stworzeniem wyjątkowej przestrzeni, której nie da się porównać do zwykłych zlotów motocyklowych. Jak podkreśla Krzysztof Grobela, dyrektor regionalny Radia ESKA i organizator wydarzenia, wizytówką każdej edycji ESKA RIDER SHOW jest bogaty program i wyjątkowi goście, wokół których budowana jest cała opowieść. Motywem przewodnim czwartej edycji ERS będzie sport, warsztaty z instruktorami i świadomy rozwój swoich umiejętności. - Na pierwszy ogień prawdziwa wisienka. Spotkanie z Wójcik Racing Team i mistrzowska rozmowa w prawdziwie mistrzowskim wydaniu. O legendarnym 24-godzinnym wyścigu w Le Mans, nowych motocyklach marki HONDA i sukcesie ekipy 77 opowiedzą członkowie zespołu - mówi Krzysztof Grobela. - Zajrzymy do padoku, w którym mechanicy od kuchni wprowadzą nas w tajniki zaawansowanej technologii i kosmicznie drogiego sprzętu a szef mechaników zespołu EWC - Borys Burawa z BB MOTO opowie, jak optymalnie wystroić silnik, jakie możliwości daje elektronika i jak przygotować motocykl do ekstremalnych warunków i morderczej jazdy przez 24 godziny i 3500 km bez przerwy! ESKA RIDER SHOW to także wyjątkowi goście i wyjątkowe atrakcje, których z pewnością nie znajdziemy na innych plenerowych wydarzeniach, również tych związanych z branżą motocyklową. - Pozostając w świecie sportu zaprosimy do świata Krzysztofa Borysa „Mały Kris" zdobywcy Pucharu Polski, wyścigowego Wicemistrza Polski w klasie Supersport300, Wicemistrza Polski w Gymkhanie - dodaje Krzysztof Grobela. - W niej skupimy się na technice prowadzenia motocykla, pozycji ciała, wzroku, balansie, pracy bioder… o wszystkim co ma ogromne znaczenie w bezpiecznej i świadomej jeździe na jednośladzie. O to wszystko zadbają Mały Kriss i instruktorzy szkoleń motocyklowych MotoKenner. - Nowością w tym roku będzie strefa profesjonalnych symulatorów, które w bezpiecznych warunkach pozwolą poczuć się jak na torze a użytkownicy spróbują własnych sił za kierownicą Formuły 1 czy samochodu WRC - dodaje dyrektor regionalny Radia ESKA. - Miłośnicy dwóch kółek będą mogli skorzystać z symulatora jazdy na kolanie i w pełnym złożeniu motocykla imitować pokonywanie zakrętów, równowagę i balans ciałem. O to zadbają Kurek Motorsport i szczecińska Strefa.Racing z najbardziej zaawansowanymi symulatorami na świecie. ESKA RIDER SHOW 4 będzie również okazją do zobaczenia na żywo i zwiedzenia najnowszego dziecka Radia ESKA – 14 metrowego, dwupoziomowego ESKOBUSA. - Zaprezentujemy nasze mobilne studio na kołach, ze strefą game room i otwartą imprezową DJ - podkreśla Krzysztof Grobela. - Jesteśmy pewni, że będzie to nie lada gratka dla miłośników motoryzacji w ultra dużym, oryginalnym wydaniu! W ciągu zaledwie kilku lat ESKA RIDER SHOW stało się wydarzeniem, o którym mówi się nie tylko na Pomorzu Zachodnim. Organizator ERS nie kryje zadowolenia z rozwoju i rozpoznawalności tej imprezy. - Obecność TVN Turbo, wieloletnia współpraca ze PZM, redakcją światamotocykli, ścigacz.pl, Motobanda czy jenoślad.pl potwierdzają dużą atrakcyjność i potencjał tego formatu - mówi Krzysztof Grobela. - Współpraca z branżą motocyklową, firmami szkoleniowymi, naszymi partnerami układają się fantastyczne a nasze relacje są coraz silniejsze i przyjacielskie. Każdy wkłada w to wiele serca a opinie gości odwiedzających imprezę są dla nas największą nagrodą i prawdziwą satysfakcją. Nie będzie tajemnicą, że od jakiegoś czasu pojawiają się pytania i propozycje organizacji Eski Rider Show w Warszawie czy Poznaniu. Nie wykluczamy tego i jesteśmy gotowi na organizację dwóch wydarzeń w roku pozostając przy Drawsku Pomorskim jako głównym, domowym miejscu. Oby tylko sezon motocyklowy trwał dłużej i dopisywała piękna, słoneczna pogoda. Więcej informacji na temat czwartej edycji ESKA RIDER SHOW można znaleźć na stronie ridershow.eska.pl.