W środę o 17:27 i 19:01 wydarzy się coś wyjątkowego.

To niecodzienne zjawisko zawsze budzi zachwyt u obserwatorów. Żeby go zobaczyć, nie trzeba żadnego specjalistycznego sprzętu. Istotna w tym przypadku jest jedynie punktualność, która musi być dosłownie jak w szwajcarskim zegarku. W środę, 31 stycznia, na wieczornym niebie będzie można podziwiać podwójny przelot satelitów telekomunikacyjnych Starlink od firmy SpaceX należącej do Elona Muska. To szansa dla tych, którzy przegapili to zjawisko w poniedziałek i wtorek. Jak obserwować "kosmiczny pociąg"? Wyjaśniamy!