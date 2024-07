Zachwycą nas nie tylko żaglowce. Świetna muzyka na The Tall Ships Races 2024 w Szczecinie

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Czy wiesz, co jest "naj" nad Bałtykiem? Możesz się zdziwić!

Poszkodowani w tragedii na pl. Rodła wciąż bez zadośćuczynienia. Co dalej ze sprawcą wypadku?

W pierwszy sierpniowy weekend, po obu stronach Odry zacumują dziesiątki jednostek pływających. Okazałe żaglowce będziemy mogli podziwiać zarówno u stóp Wałów Chrobrego, jak i przy Nabrzeżu Starówka na Łasztowni. Żeglarskiemu świętu będą towarzyszyć liczne atrakcje dla całych rodzin - kiermasze, wesołe miasteczka, wydarzenia artystyczne, spektakularna parada załóg, cztery sceny koncertowe, strefy aktywności oraz wiele innych. Finał regat The Tall Ships Races 2024 będzie świętować całe miasto.

i Autor: ŻSTW The Tall Ships Races w Szczecinie

Parada załóg

To międzynarodowy, barwny, radosny korowód, w którym udział wezmą orkiestry i załoganci z żaglowców i jachtów ścigających się w regatach The Tall Ships Races 2024. W trakcie parady nie zabraknie muzyki, tańców i występów artystycznych. W ten sposób załogi zaprezentują się przed mieszkańcami i turystami, tworząc tym samym niezwykłą, radosną, żeglarską atmosferę.

Strefa dziecięca

W programie Strefy Dziecięcej znajdziemy spektakle, warsztaty taneczne, morskie animacje, prezentacje grup artystycznych, grup dziecięcych i młodzieżowych, konkursy i zabawy interaktywne.

Jarmark pod Żaglami

Na barwnych stoiskach Jarmarku pod Żaglami odwiedzający znajdą m.in. pamiątki marynistyczne, smaczne potrawy i oryginalne wyroby, rzadko spotykane w centrach handlowych. Jarmark pod Żaglami to również wyjątkowa Aleja Artystów, która od lat gromadzi twórców chcących zaprezentować swoje prace i talenty, tworząc wyjątkowe wyroby rękodzielnicze.

Food Port

W restauracjach na kółkach będziemy mogli spróbować dań inspirowanych smakami i kulturami różnych regionów, krajów i kontynentów.

Wesołe miasteczka

Dla mieszkańców i turystów, którzy odwiedzą szczeciński finał stworzone zostaną również dwa kolorowe wesołe miasteczka zlokalizowane po dwóch stronach Odry. To właśnie tutaj będziemy mogli dać się ponieść dobrej zabawie i odrobinie szaleństwa!

i Autor: ŻSTW The Tall Ships Races w Szczecinie

Festiwal Orkiestr Dętych

Nie zdziwmy się, gdy podczas finału The Tall Ships Races do naszych uszu dotrą dźwięki trąbek, puzonów i saksofonów. Takie brzmienia mogą oznaczać tylko jedno – na pokładzie są orkiestry dęte!

Miejska Strefa Letnia

To właśnie w Miejskiej Strefie Letniej na wyspie Grodzkiej, z widokiem na Wały Chrobrego i najpiękniejsze żaglowce, czekać będzie na uczestników szereg atrakcji, imprez i animacji, które przyciągają w to miejsce zarówno rodziny z dziećmi, jak i młodych ludzi szukających oryginalnego miejsca na spotkanie ze znajomymi.

Koncerty szantowe

W wyjątkowej scenerii, bo na pływającej scenie, cumującej przy nabrzeżach przy Bulwarze Gdyńskim na wysokości Urzędu Celnego rozbrzmiewać będzie muzyka żeglarska i folkowa.

Jednostki pływające

Po kilku tygodniach zmagań w regatach The Tall Ships Races przy szczecińskich nabrzeżach zacumują największe i najpiękniejsze żaglowce. Widok szczecińskich nabrzeży w tak dostojnym towarzystwie to zdecydowanie coś, co warto zobaczyć.

Scena lokalna

W okolicy Food Portu na Łasztowni stanie kolejna scena. Tutaj zaprezentują się znani i lubiani lokalni muzycy a wieczorem muzykę serwować będą oraz didżeje.

i Autor: ŻSTW The Tall Ships Races w Szczecinie

Na scenie głównej znani polscy muzycy

Jedną z największych atrakcji szczecińskiego finału The Tall Ships Races będą koncerty. To trzy dni dobrej muzyki. Na głównej scenie wystąpią znani polscy muzycy. To będzie nie tylko żeglarskie, ale również wielkie muzyczne święto.

Przed szczecińską publicznością zaprezentują się m.in.:

Lanberry

Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, właścicielka niebanalnego głosu, zakochana w muzyce popowej, odważnie eksperymentująca z różnymi brzmieniami, pokazując jak szerokim i jakościowym gatunkiem może być muzyka pop. Na koncie ma kilka albumów i przebojowych singli "Podpalimy świat" oraz "Piątek". Łączna liczba wyświetleń jej klipów w serwisie YouTube to ponad 100 milionów. W serwisie Spotify to prawie 40 milionów odsłon.

i Autor: mat. prasowe Lanberry

Tribbs

Tribbs, właściwie Mikołaj Maciej Trybulec to producent muzyczny, kompozytor, autor tekstów, aranżer muzyczny, basista, wykonawca i DJ, współpracujący m.in. z Alanem Walkerem, Meghan Trainor, Alokiem, Timmym Trumpetem, Ellą Henderson czy Rudimental. W 2017 roku wraz z Moniką Wydrzyńską założył zespół Linia Nocna, z którym tworzy muzykę będącą eklektyczną mieszanką muzyki tanecznej, popu, ballad, elektropopu oraz dream popu. Za debiutancki album z 2018 r. "Znikam na chwilę" otrzymał nominację do Fryderyka w kategorii "Album Roku Elektronika". W 2021 roku wydał cover przeboju zespołu Budka Suflera "Bal wszystkich świętych". W 2022 roku we współpracy z raperem Kubańczykiem wydał cover przeboju Krzysztofa Krawczyka "Ostatni raz zatańczysz ze mną, który stał się przebojem radiowym, w serwisie Spotify osiągnął ponad 10 mln odtworzeń, a teledysk do niej przekroczył barierę 100 mln wyświetleń na YouTube.

Sylwia Grzeszczak

Piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Zadebiutowała na rynku fonograficznym w 2008 albumem "Ona i on", który nagrała z Liberem. Następnie wydała trzy solowe albumy: "Sen o przyszłości", "Komponując siebie" i "Tamta dziewczyna", które wspięły się na szczyty list sprzedaży. Ma na koncie liczne przeboje, m.in. "Małe rzeczy", "Księżniczka" i "Karuzela". Jej ostatnie dwa single "Bang Bang" oraz "Motyle" pokryły się platyną i były najczęściej granymi utworami w rozgłośniach radiowych. Najnowszym singlem Sylwii Grzeszczak jest "Och i Ach", który premierę miał pod koniec maja.

Mery Spolsky

Artystka totalna, obok której trudno przejść obojętnie. Zarówno muzyka, teksty, przekaz jak i warstwa wizualna są dla niej tak samo ważne. Specjalistka od elektronicznych, tanecznych brzmień. Jak sama mówi - chce jej się wszystkiego - więc ciągle eksperymentuje i poszukuje nowych form artystycznego wyrazu. W 2017 r. zadebiutowała albumem "Miło było pana poznać", a płytą "Dekalog Spolsky" z 20219 r., na której znalazła się przebojowa "Bigotka", umocniła swoją pozycję. W 2021 r. wydała książkę pt. "Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj", która sprzedaáa się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, następnie wydała nowatorski audiobook, zamieniając rozdziały na piosenki. Obecnie artystka promuje swój trzeci album "Erotik Era", w którym przygląda się tematom dotyczących seksualności, ciałopozytywności, wstydu, relacji, oczekiwań wobec kobiet i daje temu bezkompromisowy wyraz w swoich tekstach oraz teledyskach.

i Autor: mat. prasowe Mery Spolsky

Zalewski

Debiutancką płytę - rockową, ostrą, surową - wydał zaraz po wygranej „Idola” w 2004 roku. Następnie terminował u Nosowskiej i w Hey, grał w Muchach i Japoto, występował z Brodką, a nawet zagrał w filmie. Uzbrojony w te doświadczenia Zalewski zadebiutował ponownie, albumem „Zelig”. Tą płytą zaistniał w świecie muzyki alternatywnej i zagrał setki koncertów w całej Polsce.Rok 2016 to nowa odsłona - płyta „Złoto” - najbardziej osobista, a zarazem najbardziej przystępna i przebojowa płyta Zalewskiego. Płyta ta otworzyła mu drogę do udziału w najciekawszych projektach dziejących się na polskim rynku muzycznym - jak np. Męskie Granie. Artysta zakończył właśnie sesję nagraniową swojej kolejnej autorskiej płyty, "Zgłowy" z której utwory premierowo można usłyszeć podczas tegorocznych letnich koncertów i festiwali.

i Autor: mat. prasowe Zalewski

Smolik // Kev Fox

Debiutancki album Smolik // Kev Fox był jednym z najlepiej ocenianych albumów 2015 roku za który artyści odebrali Fryderyka w kategorii elektronika i alternatywa. Od czerwca 2017 ma status platynowej płyty. W 2018 ukazała się EP "Queen of Hearts", której sesja nagraniowa miała miejsce w legendarnym Real World Studios w UK, którego właścicielem jest Peter Gabriel.Premiera koncertowa EP miała miejsce w ramach Live Sesji w YouTube Space w Berlinie. W październiku 2023 ukazał się nowy album „Belly of the Whale”. Duet wciąż koncertuje, pojawił się na większości liczących się festiwali, m.in Tauron Nowa Muzyka, Męskie Granie, Olsztyn Green Festiwal, CJG24 itp.

i Autor: mat. prasowe Smolik // Kev Fox

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie & zespół Ørganek

Wspólny koncert Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz zespołu Ørganek to projekt na najwyższym poziomie artystycznym, który znakomicie odpowiada randze finału regat The Tall Ships Races. Na scenie spotkają się ambasadorzy szczecińskiej kultury oraz jeden z najpopularniejszych polskich zespołów rockowych ostatniej dekady. Artyści zagrali już razem podczas projektu Chóru pt. “Wspólne brzmienia”, który podbił serca publiczności tak bardzo, że niezbędne były dodatkowe koncerty w całej Polsce.

Podczas koncertu usłyszymy także solistów oraz specjalny mini-set przygotowany przez Chór Politechniki Morskiej wspólnie z Bloco Pomerania. Potężna, brazylijska maszyna perkusyjna znakomicie rozgrzeje publiczność zgromadzoną u podnóża Wałów Chrobrego. Łącznie 2 sierpnia w ramach koncertu na scenie zaprezentuje się blisko 100 artystów!

Szczecin jest gospodarzem wielkiego zlotu żaglowców już po raz czwarty. Wcześniej finały TTSR odbywały się w latach: 2007, 2013 i 2017.

Program: www.tallships.szczecin.eu.

Artykuł sponsorowany