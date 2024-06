Wybierasz się do Niemiec? Za ten jeden błąd możesz stracić prawo jazdy. Komu grozi "Fahrverbot"?

Szczecińscy policjanci otrzymali zgłoszenie o biegającym na Prawobrzeżu agresywnym psie. Na miejscu mundurowi zastali zgłaszającego, który potwierdził ten fakt. W pobliżu nie było właściciela czworonoga, jednak po chwili pies doprowadził do jednej z bram, w której stał 44-latek. To on był właścicielem czworonoga.

Okazało się jednak, że mężczyzna ma na sumieniu dużo więcej niż wykroczenie. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach wyszło na jaw, że szczecinianin jest poszukiwany trzema podstawami prawnymi do odbycia łącznej kary ponad 90 dni pozbawienia wolności.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do zakładu karnego.

Spacer z psem bez smyczy i kagańca niesie za sobą inne konsekwencje. Policjanci przypominają, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt “zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna". Kodeks wykroczeń precyzuje, że: “kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany".

